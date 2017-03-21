NBA》亞總心疼豪哥又受傷 讚汀維迪及時跳出
2017/03/21 12:13
林書豪再度受傷，亞特金森很心疼。（美聯社）
〔記者陳人齊／綜合報導〕林書豪昨天再度受傷，扭傷右腳踝提前退場，籃網隊將他列為每日觀察名單，明天能否出戰活塞仍不一定，因此總教練亞特金森（Kenny Atkinson）決定提拔昨日替補表現優異的控球後衛汀維迪（Spencer Dinwiddie）暫代先發職務。
亞特金森表示，幸好林書豪的傷勢不嚴重，應該很快就會回到場上率領籃網繼續前進，但他也相當肯定汀維迪昨日18分、7助攻的亮眼表現，他說：「我認為汀維迪跳出來的相當關鍵，他做的太棒了。」
而林書豪的再度受傷也讓亞總相當心疼，他說：「真的很難過在這個時間點看到林書豪受傷，因為他總是很努力，而且是球隊不可或缺的領導者。」
即將接下先發重任的汀維迪則展現出強烈企圖心，他說：「我希望用最大的努力證明自己可以長留在籃網，我想留在這，但這不是我能決定的。」
汀維迪去年12月透過NBDL加盟籃網，由於籃網握有他下季合約的選擇權，因此接下來的每場比賽對他來說都相當關鍵。
汀維迪將暫代先發控衛。（美聯社）
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