NBA》哈登拒絕輪休 致勝上籃助火箭險勝（影音）

〔記者張浩群／綜合報導〕火箭今天在主場迎戰金塊，一哥「大鬍子」哈登（James Harden）賽前霸氣表態拒絕輪休，全場狂砍39分、7籃板、11助攻，並在末節最後2.4秒投進致勝一擊，助隊以125：124一分險勝金塊。

火箭進入第四節仍落後金塊3分，哈登在末節帶領球隊展開反攻，全隊單節飆出7顆三分彈一度超前，但金塊在最後1分鐘打出一波8：0攻勢要回領先，不過最後關頭哈登仍挺身而出，在終場前2.4秒投進致勝分，並用抄截斷了金塊最後逆轉希望，火箭終場以125：124擊敗金塊。

火箭此役6人得分上雙，哈登攻下全場最高的39分，另有7籃板11助攻，板凳出發的戈登挹注18分；金塊以哈里斯（Gary Harris）28分最佳，巴頓（Will Barton）貢獻24分、7籃板、8助攻，約基奇（NIkola Jokic）則有22分、13籃板和8助攻的表現。

騎士「三巨頭」詹姆斯（LeBron James）、洛夫（Kevin Love）、厄文（Kyrie Irving）日前輪休引發熱議，哈登賽前對此表示，「我只想上場打球，球隊和隊友都需要我，只想做好自己該做的事，籃球是我的最愛，我想受磨練的過程，因為這會讓我更加強大。」

哈登。（今日美國）