經典賽》旅台就是神！前獅投吉爾封鎖波國大聯盟打線

吉爾今天中繼2.1局表現精彩。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽荷蘭與波多黎各今天上演激戰，雙方到8局都無法分出勝負，其中前統一獅洋投吉爾（Jair Jurrjens）扮演關鍵角色。

荷蘭王牌投手范登赫克（Rick Van Den Hurk）今先發2局被波多黎各敲3分黯然退場，荷蘭緊急推出本屆經典賽表現搶眼的吉爾止血，中繼2.1局面對波多黎各的大聯盟打線整整一輪未丟任何分數，是荷蘭能持續僵持戰局的關鍵人物。

吉爾本屆經典賽表現相當亮眼，合計投11.1局只丟3分，累積防禦率僅2.43，他去年在統一獅留下6勝7敗，防禦率5.38的成績，目前仍在尋找新東家。