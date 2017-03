經典賽》161公里火球起衝突 22歲小將飆K狂吼巴倫汀（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕荷蘭與波多黎各戰至延長第10局,波多黎各22歲終結者狄亞茲(Edwin Díaz)對決巴倫汀,雙方一度打出火氣,最後狄亞茲用快速球飆出三振,情緒沸騰到最高點。

10局上,狄亞茲不畏懼暫居經典賽全壘打王巴倫汀,前2球都飆出快速球,高達100英里(約161公里)速球讓巴倫汀點點頭,結果狄亞茲第三顆球投出近身球,當場巴倫汀相當不爽,雙方球員一度要跑到球場上。

在莫里納安撫之下,巴倫汀並未跟狄亞茲起衝突,主審也警告雙方球員。最後,狄亞茲用99.2英里速球三振巴倫汀,當場興奮狂吼,該局也以3次三振收尾。

