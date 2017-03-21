經典賽》161公里火球起衝突 22歲小將飆K狂吼巴倫汀（影音）
2017/03/21 13:56
〔體育中心／綜合報導〕荷蘭與波多黎各戰至延長第10局，波多黎各22歲終結者狄亞茲（Edwin Díaz）對決巴倫汀，雙方一度打出火氣，最後狄亞茲用快速球飆出三振，情緒沸騰到最高點。
10局上，狄亞茲不畏懼暫居經典賽全壘打王巴倫汀，前2球都飆出快速球，高達100英里（約161公里）速球讓巴倫汀點點頭，結果狄亞茲第三顆球投出近身球，當場巴倫汀相當不爽，雙方球員一度要跑到球場上。
在莫里納安撫之下，巴倫汀並未跟狄亞茲起衝突，主審也警告雙方球員。最後，狄亞茲用99.2英里速球三振巴倫汀，當場興奮狂吼，該局也以3次三振收尾。
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巴倫汀不滿狄亞茲近身球：
イライラのバレンティン— チカネス@ちな巨鴎 （@r23561026） 2017年3月21日
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