NBA》雷勇大亂鬥 柯瑞、魏少賽後隔空交火

柯瑞、魏斯布魯克賽後各執一詞。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕勇士、雷霆今天對戰雙方發生衝突，「萌神」柯瑞（Stephen Curry）與「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）在場上爆發肢體衝突，賽後2人面對記者提問各執一詞，堅定自己的立場。

柯瑞說：「當時只是個普通跳球，我只是試著在他們之間卡位，我感覺到有人推了我一把，但我試著繼續前進，可是接下來有另一個人推我，我只是想鞏固我的位置。」

不過魏斯布魯克的見解似乎不同，他說：「我想柯瑞是在跟克里斯頓（Semaj Christon）卡位，並試著推他，然後我就過去了，每次我看到隊友發生狀況，我都希望能力挺他們。」

這次雙方推擠所引發的衝突，共造成柯瑞、魏斯布魯克、格林（Draymond Green）、克里斯頓4人的技術犯規。