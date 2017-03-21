經典賽》「金毛力量」無限大 波多黎各國內染髮劑賣光光

波多黎各晉級冠軍賽，陣中球員多染金髮。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕上屆亞軍波多黎各本屆經典賽氣勢如虹，以全勝之姿再度闖進冠軍賽，除了球員表現亮眼外，他們的「金毛」造型也引起熱議，未料此舉竟在國內掀起一波熱潮，球迷紛紛也都染上金髮，金色染劑賣到缺貨。

各國為了求勝花招百出，多明尼加認為家鄉的芭蕉能帶來好運，以色列讓吉祥物Mensch坐鎮休息室「發功」，波多黎各則是全隊染金髮，希望能如願捧得金盃。

「金毛力量」在波多黎各國內也引發熱議，球迷也群起效尤，染起金髮，波多黎各外野手赫南德茲（Enrique Hernandez）表示，沒想到一開始的玩笑話現在居然引領風潮，媽媽的朋友去買金髮染髮劑都買不到，大家深信「金毛」將會帶來好運。

日前總教練羅德里奎茲（Edwin Rodriguez）表示，如果波多黎各打進決賽，他也會染上金髮，如今看來他將要兌現承諾了。

鐵捕莫里納。（美聯社）