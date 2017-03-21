日職》大聯盟生涯僅15轟 巴倫汀經典賽繳鬼神數據
2017/03/21 14:51
巴倫汀用經典賽證明大聯盟球團看走眼。（USA Today Sports）
〔體育中心／綜合報導〕荷蘭隊當家重砲巴倫汀（Wladimir Balentien）今天將波多黎各先發小將羅培茲（Jorge Lopez）轟的灰頭土臉，首局就敲出2分彈率隊領先，全場還繳出猛打賞，幫荷蘭跑回2分，是球隊能與波多黎各殺進延長11局的關鍵人物。
雖然面對波多黎各幾乎全大聯盟的陣容繳出好表現，但巴倫汀的美職生涯卻相當不如意，只在大聯盟短暫待了3年，僅在水手與紅人累積15轟、2成21的不起眼數據。
轉往日職發展後，巴倫汀打出另一片天，在養樂多首年就敲出31轟的成績，2013年更打破日職紀錄單季轟出60發全壘打、131分打點的恐怖成績，日職生涯僅7年就累積185轟，成績相當驚人。
本屆經典賽巴倫汀也打出身價，至今25打數擊出16支安打，共累積4轟、12分打點都是大會最高，上壘率更飆破7成，不過巴倫汀在經過2013年的瘋狂演出後早已被養樂多以3年合約綁住，去年底他與養樂多續約1年，至今的瘋狂演出已讓許多大聯盟球團看走眼。
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