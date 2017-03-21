經典賽》波多黎各終結者多狂？故意四壞也飆140公里（影音）

〔體育中心／綜合報導〕波多黎各22歲終結者狄亞茲（Edwin Díaz）再次成為世界矚目的焦點，今在10局狂飆3次三振，11局突破僵局制又製造雙殺無失分奪勝，賽後他霸氣表示，已經準備好投後天的冠軍戰，將會跟水手球團商量，「希望他們會說YES。」

狄亞茲此役在10局上登板，連續三振普洛法、巴倫汀與史構普，最快球速飆到99.8英里（約160.5公里），他的火球不僅惹毛巴倫汀，更讓普洛法回休息室對他燦笑，似乎相當佩服狄亞茲的投球。

最瘋狂的是，11局上突破僵局制時，荷蘭成功觸擊將跑者推進至二三壘，狄亞茲在故意四壞保送狄卡斯特（Yurendell de Caster）的過程中，最快球速還飆到87.5英里（140.7公里），比教士投手小威佛（Jered Weaver）去年所有速球還要快（87.1英里）。

狄亞茲去年才升上大聯盟，在水手51.2局狂飆88次三振，奪下18次救援成功，防禦率僅2.79，本季預計也將擔任水手終結者。

狄亞茲霸氣奪勝投。（今日美國）