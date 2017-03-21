中職》統一獅發表全新球衣 高志綱：看起來很霸氣

〔體育中心／綜合報導〕統一獅今天召開記者會公佈2017年度的新球衣，主場採用白底搭配黑色袖口，客場則採黑底搭配橘色袖口，隊名也換上全新Logo識別，展現出與以往不同的氣勢。

統一獅領隊蘇泰安表示，全新球衣象徵統一獅推出球隊專屬品牌「Uni-Lions」，藉由這個平台未來會推出更多週邊商品服務球迷。

今天擔任模特兒的分別是當家鐵捕高志綱、蘇智傑、鄭愷文與潘彥廷，高志綱表示「新球衣看起來更有霸氣、更有精神，期許今年比賽能表現出活力的一面。」鄭愷文則說：「這次球衣設計的很不錯，看起來很有氣勢，希望今年球季也能延續球衣的氣勢打出好成績。」

潘彥廷說，「球隊在視覺上有改變，球衣設計偏美式，很有氣勢，希望球迷能接受喜歡，並多多進場為我們加油。」

統一獅發表新球衣。（記者羅沛德攝）

統一獅發表新球衣。（記者羅沛德攝）

統一獅發表新球衣。（記者羅沛德攝）

統一獅發表新球衣。（記者羅沛德攝）