中職》煥然「衣」新！4隊球衣設計一把抓（圖集）

〔體育中心／綜合報導〕繼昨日富邦悍將新設計出爐，統一7-ELEVEN獅隊今（21）日舉行新球衣發表記者會，加上前幾日Lamigo桃猿主客場球衣大改款，中職球隊將以全新面目迎戰新球季。

統一7-ELEVEN獅

統一7-ELEVEN獅隊21日舉行新球衣發表記者會，鄭鎧文、潘彥廷穿著客場球衣亮相。（記者羅沛德攝）

統一7-ELEVEN獅隊21日舉行新球衣發表記者會，高志綱（右起）、蘇智傑穿著主場球衣亮相。（記者羅沛德攝）

統一7-ELEVEN獅隊21日舉行新球衣發表記者會，高志綱（右起）、蘇智傑、鄭鎧文、潘彥廷分別穿著主、客場球衣亮相。（記者羅沛德攝）

統一7-ELEVEN獅隊21日舉行新球衣發表記者會，高志綱（右起）、蘇智傑、鄭鎧文、潘彥廷分別穿著主、客場球衣亮相。（記者羅沛德攝）

統一7-ELEVEN獅隊21日舉行新球衣發表記者會，高志綱（右起）、蘇智傑、鄭鎧文、潘彥廷分別穿著主、客場球衣亮相。中為統一7-ELEVEV 獅隊總經理蘇泰安。（記者羅沛德攝）

富邦悍將

富邦悍將開季記者會，林哲瑄等多位球員穿著主、客場新球衣亮相走秀。（記者廖振輝攝）

富邦悍將開季記者會，高國輝等多位球員穿著主、客場新球衣亮相走秀。（記者廖振輝攝）

富邦悍將開季記者會，倪福德等多位球員穿著主、客場新球衣亮相走秀。（記者廖振輝攝）

富邦悍將開季記者會，領隊蔡承儒（中）率領換裝新球衣的球員亮相。（記者廖振輝攝）

富邦悍將開季記者會，領隊蔡承儒（中）率領換裝新球衣的球員亮相。（記者廖振輝攝）

Lamigo桃猿

桃猿隊球衣大改款，分為主場（中）與客場（左、右）兩種款式，隊徽線條也更加成熟洗鍊。（桃猿隊提供）

桃猿隊球衣大改款，分為主場（中）與客場（左、右）兩種款式，隊徽線條也更加成熟洗鍊。（桃猿隊提供）

桃猿隊球衣大改款，分為主場（中）與客場（左、右）兩種款式，隊徽線條也更加成熟洗鍊。（桃猿隊提供）

桃猿隊球衣大改款，分為主場（中）與客場（左、右）兩種款式，隊徽線條也更加成熟洗鍊。（桃猿隊提供）

桃猿隊球衣大改款，分為主場（中）與客場（左、右）兩種款式，隊徽線條也更加成熟洗鍊。（桃猿隊提供）

中信兄弟

中信兄弟沿用先前設計。（資料照，記者林正堃攝）

兄弟經典款球衣。（資料照，記者廖振輝攝）

去年兄弟「猛象時光機」主題球衣。（資料照，記者陳志曲攝）

兄弟「女孩日」主題球衣。（資料照，記者羅沛德攝）

兄弟「爪爪鄉民日」主題球衣。（資料照，記者林正堃攝）