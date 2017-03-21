中職》「獅子總是要吼一下！」統一目標場均5600人

〔記者倪婉君／台北報導〕統一獅今天公布全新主客場球衣，展現不一樣的獅王氣勢，領隊蘇泰安也期盼本季票房能有雙位數的成長，平均進場人數也能達到5600人。

獅隊今年改頭換面，在春訓時就已公布全新隊徽及企業識別碼，今天又進一步公布主、客場新衣，都展現新獅王霸氣。蘇泰安也笑說，「（獅子）總是要吼一下嘛！」

台南球場的整修工程將在31日之前完成，讓獅隊在4月4日的主場開幕戰也能以新風貌呈現。蘇泰安也透露，至昨天為止，主場開幕戰的預售情況不錯，已突破2千張，讓他更期待今年票房能有所成長。

獅隊希望今年票房能有雙位數的成長，蘇泰安也抓出16%這個數字，還說，「這個數字不是亂抓出來的，是經過球團內部評估。」蘇泰安解釋，去年球季因雨延賽16場，前年只延賽4場，但儘管去年延賽數是前年的4倍，去年整體票房仍成長2個百分比，因此樂觀評估，今年可以有雙位數成長。

富邦悍將領隊蔡承儒昨天已表示，今年希望場均人數5500人，獅隊則希望今年達到5600人，都努力推出主題日活動，期盼球迷踴躍進場看球。

統一7-ELEVEN獅隊21日舉行新球衣發表記者會，高志綱（右起）、蘇智傑、鄭鎧文、潘彥廷分別穿著主、客場球衣亮相。中為統一7-ELEVEV 獅隊總經理蘇泰安。（記者羅沛德攝）