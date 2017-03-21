中職》舊球衣太勾椎 高志綱：洋將以為是貓

高志綱（右）展示新球衣，加碼分享舊球衣的小故事。（記者羅沛德攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕統一獅今天發表新球季球衣，色調改以橘、黑、白色為主軸，隊長高志綱認為，球隊愈來愈著重視覺效果，感覺球衣愈來愈有霸氣。

高志綱指出，自從2005年加入獅隊以來，球衣經常會做些小改款，這次的新球衣是很重大的改變，「從春訓到新球衣，可以看到球隊的改變，感覺更有霸氣，也更有活力，有沒有專業設計，真的有差。」他說。

高志綱回憶，有1年發表新球衣，因為獅子的隊徽做得比較可愛，竟然有洋將脫口而出「Is that a cat？」，是他在獅隊穿過的球衣中，至今仍覺得很有趣的一件事。