NBA》總算等到了！柯瑞本季「首扣」出爐（影音）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天以111：95擊敗雷霆，本季例行賽中橫掃對手，值得一提的是，柯瑞今天在比賽中，完成他開季至今首次於比賽中扣籃，全隊也開心為他慶祝。

今天賽前，柯瑞本季已投進262顆三分球、287次罰球、563顆兩分球，唯一一項仍未開張的就是扣籃，但今天開賽不到5分鐘，柯瑞抄到球後，直接殺到籃下雙手爆扣，個人本季「首扣」出爐。賽後談起這次扣籃，柯瑞笑說：「其實板凳上的隊友一直叫我『上籃！上籃』，但我沒聽他們的，最後還好成功把球灌進去。」

今天再度碰頭，兩隊火藥味十足，柯瑞也罕見的和對手發生激烈推擠，他認為，這在籃球比賽中很常見，他也只是試著在人群中卡位，大家都為贏球而努力。

柯瑞此役砍進7顆三分球，拿下23分6助攻。

柯瑞。（美聯社）