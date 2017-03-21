經典賽》戰前發豪語 菅野智之：我們一定會贏

日本隊菅野智之明天先發戰美國。（美聯社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕經典賽進入4強戰，台灣時間明天早上9點將由日本菅野智之對決美國洛克（Tanner Roark），賽前2隊展現十足火藥味，都信誓旦旦要拿下這場關鍵勝利。

洛克在3月12日C組預賽對多明尼加中繼1.1局失3分，包括被馬查多（Manny Machado）轟出的陽春砲，獲得4強戰先發的機會，洛克非常感謝教練肯定，「這是我職業生涯最大的一場戰役，因為這攸關我們是否能晉級。我從沒在實戰對過這些打者，所以確實有點緊張，但關鍵還是在於我能否掌握優勢，穩穩抓下出局數。」

洛克多場比賽中待在牛棚調整，但仍密切掌握賽況，他說，即使自己不在場上，也必須把精神集中在比賽裡，「觀察打者有什麼反應，盡可能地試著從這些人身上學到一些東西。」

身負小久保監督絕對的信任，菅野智之在日本時就做好4強戰先發的心理準備，終於盼到大戰將至，菅野表示，「明天我們肯定會贏，並晉級到決賽，這是我的感覺。」