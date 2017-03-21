經典賽》日本獨留4強 日媒：韓辦比賽大赤字、台灣也很慘

南韓舉辦經典賽票房不佳，這次預賽和台灣雙雙出局。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽最後一個亞洲國家代表、日本隊將在明天迎戰美國搶決賽一席，有日媒提到，沒了4強的南韓，這次舉辦經典賽「大赤字」，台灣和中國的情況也很悲慘。

前2屆經典賽，日、韓都入列4強，也皆由日本奪冠，但第3屆只剩日本打入4強，今年更只有日本從預賽中脫穎而出。

日媒提到，競爭力之外，比賽的熱度也不如以往，前3屆日本和台灣擔任經典賽預賽地主，今年南韓爭取到主辦，但廣告商和贊助商不如預期，不敷多達一億（新台幣）的營運成本，加上開打前南韓隊徵召不順，前2戰吞連敗，都是造成赤字高達2700萬的原因。

除了南韓戰績、票房都不佳，日媒還提到，台灣棒球內部分裂，國內人氣球隊杯葛，不能以最好陣容參賽，3戰全負。中國同樣3戰全敗，雖然政府投入10年2千億發展棒球計畫，但競技水平成長緩慢，下一屆能不能打進會內賽都還是問題。