NBA》抨擊球員為錢輪休 巴克利要球迷拒看NBA

巴克利認為NBA球員輪休根本是為了錢，呼籲球迷拒看NBA。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕 近日NBA開始流行「輪休」的潮流，先前勇士對決馬刺的比賽中，勇士讓陣中4名主將輪休，最後也吞下4季來首度3連敗，而前幾天騎士對快艇的比賽，騎士一次將「三巨頭」都輪休，此項調度不僅引來聯盟關注，還遭到名人堂球星馬龍（Karl Malone）的痛批。而向來以火辣發言的巴克利（ Charles Barkley）怎能放過這個大放厥詞的好機會，今天他在電視節目 《Rich Eisen Show》中接受訪問時就直接表示，這些球員輪休都只是為了錢，呼籲球迷要抵制，「拒看NBA」。

巴克利認為，「現在的NBA球員擁有更高薪水、更好的球鞋，還有私人飛機，所有他們能得到的，但卻不能多打幾場球？」，他無法接受球員表示是怕受傷和為了健康才休息。

巴克利還提到，「以前喬丹（Michael Jordan）有輪休嗎？柏德（Larry Bird）有輪休嗎？」巴克利批評球員和經紀人根本是為了延長球員生涯才輪休，更是為了多賺幾年合約的薪水才輪休，他呼籲，球迷應該要拒看NBA，才能讓聯盟知道輪休的行為根本是不對的」。

巴克利也表示，「電視轉播是NBA最重要的金錢收入來源」，球員輪休對於和NBA合作的電視台並不公平，也是一種很荒謬的行為。