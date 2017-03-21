中職》新球衣戰力加成 鄭鎧文三振要降到80次以下
2017/03/21 17:30
鄭鎧文（右）。（記者羅沛德攝）
〔記者徐正揚／台北報導〕穿上統一獅剛發表的新球衣，鄭鎧文覺得整個人變得很有氣勢，期許自己今年的表現也能一樣有氣勢，目標是把三振次數降到80次以內。
鄭鎧文上季以24轟打破新人單季紀錄，被三振119次卻是另1個關注焦點，他表示，經過去年的完整球季，今年希望打擊心態能更穩定，目標是被三振降到80次以內，全壘打數量就順其自然。
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