NBA》不酸了？雷霆迷送暖 舉牌祝KD早日康復
2017/03/21 17:34
雷霆球迷舉牌祝福杜蘭特。（取自推特）
〔體育中心／綜合報導〕勇士今天作客奧克拉荷馬，「前雷帝」杜蘭特（Kevin Durant）雖然因傷未登場，但仍有球迷帶著杯子蛋糕，「全副武裝」進場嘲諷他，不過也有球迷送暖，舉牌祝福受傷的杜蘭特早日康復。
杜蘭特本季轉戰勇士，傷透球迷的心，加上過去魏斯布魯克（Russell Westbrook）前曾在社群媒體上發布一張「杯子蛋糕」圖來嘲諷杜蘭特，因此杯子蛋糕成為「勇雷」交手不可或缺的道具。
今天就有雷霆球迷身穿杯子蛋糕裝進場，為了嘲諷受傷的杜蘭特，還特別拄著拐杖，照片也在社群媒體上流傳。不過也有球迷送暖，雖然身穿魏斯布魯克的球衣，但仍自製標語，祝福杜蘭特早日康復。
雷霆球迷穿著杯子蛋糕裝進場。（取自推特）
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