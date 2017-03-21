中職》搶一軍不管輩分 蘇智傑手傷好8成還要拚

選秀狀元蘇智傑（左）手傷癒8成，仍要拚開季一軍。（記者羅沛德攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕穿上全新的主場戰袍，去年獅隊選秀狀元蘇智傑很期待新球季來臨，「畢竟這是我第一個完整的球季，很興奮。」只是一壘競爭激裂，蘇智傑可能必須和賢拜高國慶競爭名額，他說不分年紀大小，就是拚了！

蘇智傑的右手肘韌帶出現輕微撕裂傷，但他說，從2月中開始就可以傳球，目前也好了8成左右，還是期待開季能夠從一軍出發。

只是獅隊一壘競爭激烈，總教練黃甘霖目前傾向由鄧志偉開季先發守一壘，蘇智傑和高國慶可能有一人必須先在二軍調整。「我知道競爭很激烈，但是職棒就是這樣，我想也不必分年紀大小，總之就是拚了。」

對於新球衣，蘇智傑覺得很好看，但他說，「其實不能說喜不喜歡，畢竟從小就一直期待能趕快穿上職棒球隊的球衣。」因此現在能穿上獅隊戰袍拚戰，對蘇智傑來說已是很幸福的事。