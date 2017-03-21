路跑》奧林匹克路跑移師宜蘭 最強上班族試跑

最強上班族跑者陳瑋琳（左三）、「月兔女神」游雅君及「運動美女主播」魏華萱今天在宜蘭運動公園試跑。（中華奧會提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕2017國際奧林匹克路跑邁入三十週年，5月7日於宜蘭運動公園熱情開跑，今日下午舉行賽前試跑記者會，邀請「最強上班族跑者」陳瑋琳、宜蘭在地長跑健將「玉兔女神」游雅君及「運動美女主播」魏華萱共同帶領現場跑友們一同試跑，感受國際奧林匹克路跑的開跑氛圍。

「最強上班族跑者」陳瑋琳很開心地說：「自己參加國際奧林匹克路跑許多次，第一次跑在宜 蘭賽道上，有別於一般城市馬拉松高樓景象，宜蘭鄉野黝綠稻浪的景色更能讓選手們體驗純樸寧靜的蘭陽之美，今年大會透過跑團訓練讓選手們更能掌握跑步要領輕鬆挑戰自我，期待所有選手在國際奧林匹克路跑活動當天都能輕鬆跑、開心完賽。」

宜蘭在地長跑健將「玉兔女神」游雅君表示，長年在各地參賽，自己非常熱愛跑步不斷追求卓越，挑戰突破自我極限，今年回到自己家鄉宜蘭參加國際奧林匹克路跑，感覺特別親切，期待能夠再創佳績破紀錄。

「運動美女主播」魏華萱說卸下主播台工作後全心投入喜愛的運動，憑著卓越毅力與超越自我的運動精神，不斷地挑戰各項比賽，在運動中重新找回自信，希望今年能夠號召更多喜愛運動的朋友們一起參加國際奧林匹克路跑，贏得屬於自己的五環最高榮耀。

奧林匹克路跑將於宜蘭登場。（中華奧會提供）