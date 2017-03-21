經典賽》開轟又跑回再見分 柯瑞亞想靠勝利團結國人

波多黎各三壘手柯瑞亞。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕波多黎各與荷蘭今天僵持到11局，在滿壘情況靠著羅沙里歐（Eddie Rosario）擊出再見高飛犧牲打，送回隊友柯瑞亞（Carlos Correa）以4：3拿下勝利，這也是波多黎各連續兩屆經典賽闖入冠軍賽。

「當下的情況太熱血，我開心到無法自拔。」回想起勝利的一刻，柯瑞亞難掩興奮，「我試著讓自己冷靜，試著深呼吸。」對於最後的結果他表示：「這就是我們每天在做的事，不斷地演練基本功，所以才能在最後把實力發揮到最好。」

上回經典賽還在收看轉播的柯瑞亞，今年僅22歲卻已成為太空人主力游擊手，今天不僅跑回致勝分，還在1局下轟出追平全壘打，能夠為國出征他表示：「由於國內近況不是很好，這勝利對我們意義重大，我希望憑藉這次的比賽讓國人再次團結。」

柯瑞亞在1局下轟出2分砲。（今日美國）