NBA》狀況好轉又受傷 林書豪大嘆「今年都這樣」
2017/03/21 18:45
林書豪昨又不慎受傷。（資料照，美聯社）
〔記者粘藐云／綜合報導〕林書豪在昨天與小牛一戰中，不慎扭傷腳踝，好不容易傷癒歸隊，表現逐漸回穩，卻又進到傷兵名單，雖然傷勢不嚴重，但仍讓他相當無奈，「這大概反映我本季的狀況，只要情況好轉，就會再度出事。」
「每次當我們開始步上軌道，找到自己的節奏，覺得一切好轉之後，就會發生一些事情。」林書豪先前已經因為大腿傷勢缺陣多時，籃網也在他缺陣的情況下表現疲軟。
即便如此，林書豪仍不改樂觀個性，「但還是很慶幸只是扭傷，不像拉傷這麼嚴重。而我也準備好面對接下來的復健過程，至少接下來的過程不像之前那樣，需要很長的時間，我很期待能趕快回到場上。」
林書豪本季至今因傷打打停停，僅出賽25場，平均可拿下13.7分、4.9助攻。
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