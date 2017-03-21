籃球》「我想打NBA」胡瓏貿勉學弟妹別怕做夢被笑

胡瓏貿回母校信義國中分享追夢心得，並帶領小球員進行訓練。（記者林宗偉攝）

〔記者林宗偉／台北報導〕台灣第一個以選秀身分加盟中國CBA的小將胡瓏貿，球季結束後回台服體育役補充兵，在國訓中心安排下，今回母校台北市信義國中進行分享，他大方透露，自己現在的目標就是打NBA，也勉勵學弟妹別怕做夢被笑。

「你們可以笑我，但是人生如果沒有夢想，就沒有方向。」胡瓏貿表示，人活著千萬不要怕做夢，但是絕對要認真築夢，他以自己為例，國中時代曾想像有一天能穿上國家隊戰袍，如今做到了，現在也正一步一步去挑戰未來。

胡瓏貿指出，想要築夢踏實有3大重點，第一步就是得相信你的夢想可以成真，再來就是要逼自己脫離舒適圈，接著就是身體力行，把每件事情都用120％的力量做好。

胡瓏貿表示，自己同樣還在人生的道路不斷學習，雖然有時候會無力，從來沒有動過「自己不行了」的念頭，希望學弟妹也都能在追夢路上堅持、努力，然後享受過程。

胡瓏貿回母校信義國中向學弟妹分享自己的追夢心得。（記者林宗偉攝）

胡瓏貿回母校信義國中向學弟妹分享自己的追夢心得。（記者林宗偉攝）