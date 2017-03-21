中職》高志綱：新球衣像荷蘭隊 吉爾要回來嗎？

2017/03/21 18:44

統一7-ELEVEN獅隊21日舉行新球衣發表記者會，高志綱（右起）、蘇智傑穿著主場球衣亮相。（記者羅沛德攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕統一獅今天發表新球衣，乍看很像經典賽荷蘭國家隊，隊長高志綱也有同感，還打趣說：「我會拍照傳給吉爾，問他要不要回來」。

獅隊新球衣首次不使用綠色，橘、黑、白的搭配曾有誠泰COBRAS、讀賣巨人等隊使用，視覺效果都很不錯，因為經典賽正在打4強賽，高志綱覺得與荷蘭隊有幾分相似。

「吉爾這次在經典賽投得不錯，這件新球衣跟荷蘭的有點像，他應該會很喜歡，我們跟他還有聯絡，等一下拍個照片傳給他，問他要不要回來打球。」他笑說。

相關新聞

推薦新聞
即時戰況
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.