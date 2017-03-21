中職》悍將終結者 沒意外就是黃勝雄

黃勝雄。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕富邦悍將春訓期間，規劃黃勝雄、郭勝安等人可能扛下終結者工作，如今開季在即，總教練葉君璋說，開季時還要再看狀況，但無意外的話是黃勝雄優先擔任終結者。

黃勝雄去年就有過終結者經驗，當時頂替表現不佳走人的洋投潘力，表現穩定，無奈之後受傷，復出之後改任中繼投手，整季交出中繼、救援成功各8次、防禦率4.91成績，今年球季開季就被賦予終結者任務。

黃勝雄今年是經典賽國手，賽前家裡遭逢喪事，他堅強完成經典賽賽程後，歸隊報到。葉總說，調整進度多少有影響，但球季是打120場，雖然方式不同，但球季中選手一樣也要調整狀況。