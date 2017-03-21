籃球》人生無法套公式 胡瓏貿要高國豪赴美做自己

胡瓏貿回母校信義國中向學弟妹分享自己的追夢心得。（記者林宗偉攝）

〔記者林宗偉／台北報導〕目前效力中國CBA的台將胡瓏貿，今回母校信義國中分享追夢心得，談到即將赴美深造的松山高中學弟高國豪，身為過來人的他表示祝福，但強調人生絕對無法套公式。

胡瓏貿當初幫助松山完成3連霸後，旋即赴美國夏米納大學檀香山分校念書，開啟了與一般人不同的道路，畢業後，他又放棄返台打SBL的機會，選擇在中國展開職業生涯第一步。

一路走來，胡瓏貿透露，想要與眾不同，常常都得經歷荊棘密布的考驗，他當然樂見高國豪去美國挑戰自我，也會像朋友一樣常和學弟聊天，並且傳授一些適應新環境的訣竅。

但胡瓏貿也強調：「我覺得每個人都有自己人生的道路，不然他就不會叫高國豪，我叫胡瓏貿。」他相信學弟赴美後能夠活出自己，就好像當初他和陳盈駿一樣。

高國豪率松山奪下HBL冠軍，他也即將赴美深造。（資料照，記者林正堃攝）