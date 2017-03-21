郭總返台住院 高志綱：國家隊總教練不是人當的
2017/03/21 19:10
台灣隊總教練郭泰源返台後住院。（資料照，記者朱沛雄攝）
〔記者徐正揚／台北報導〕經典賽台灣隊總教練郭泰源返台後住院5天，曾是國家隊常客的高志綱得知後感嘆說：「這個位子不是人當的！」。
高志綱指出，知道郭總一回來就住院，真的嚇了一大跳，希望郭總早日康復，郭總很了解選手的需求，會給大家很大的空間，在郭總身上可以看到好教練要有的特質。
「郭總真的是好教練，他很能帶選手的心，所以大家都很挺他。」他說。
國家隊常客高志綱。（資料照）
相關新聞
- 中職》悍將終結者 沒意外就是黃勝雄
- 中職》高志綱：新球衣像荷蘭隊 吉爾要回來嗎？
- 中職》搶一軍不管輩分 蘇智傑手傷好8成還要拚
- 中職》馮勝賢當秘書長 好友建仔傳訊說「恭喜」
- 中職》新球衣戰力加成 鄭鎧文三振要降到80次以下
推薦新聞
-
郭總返台住院 高志綱：國家隊總教練不是人當的2017/03/21 19:10
-
中職》高志綱：新球衣像荷蘭隊 吉爾要回來嗎？2017/03/21 18:44
-
路跑》奧林匹克路跑移師宜蘭 最強上班族試跑2017/03/21 18:21
-
中職》搶一軍不管輩分 蘇智傑手傷好8成還要拚2017/03/21 17:51
-
NBA》抨擊球員為錢輪休 巴克利要球迷拒看NBA2017/03/21 17:33