郭總返台住院 高志綱：國家隊總教練不是人當的

台灣隊總教練郭泰源返台後住院。（資料照，記者朱沛雄攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕經典賽台灣隊總教練郭泰源返台後住院5天，曾是國家隊常客的高志綱得知後感嘆說：「這個位子不是人當的！」。

高志綱指出，知道郭總一回來就住院，真的嚇了一大跳，希望郭總早日康復，郭總很了解選手的需求，會給大家很大的空間，在郭總身上可以看到好教練要有的特質。

「郭總真的是好教練，他很能帶選手的心，所以大家都很挺他。」他說。

國家隊常客高志綱。（資料照）