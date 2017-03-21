中職美麗倩影 4啦啦隊改組強力出擊（圖集）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將昨天公布啦啦隊Fubon Angels成員，稍早中信兄弟啦啦隊Passion Sisters也公布本季4.0的陣容，新球季25日開打，這些美麗的啦啦隊勢必將成為球場「嬌點」，一起來看看《自由體育》整理的圖集。

Passion Sisters（中信兄弟）

Passion sisters改組，優格（上排左2起）、壯壯、東東和豆芽（上排右）離隊。（資料照，記者廖振輝攝）

Passion Sisters選出6位第4代成員，左起依序為晴兒、綺綺、白白、小安、璇璇、Peggy。（資料照，記者徐正揚攝）

Passion Sisters新成員璇璇。（資料照，記者黃耀徵攝）

前義大犀牛Rhino Angels成員Peggy轉戰中信兄弟Passion Sisters。（資料照，記者黃耀徵攝）

前義大犀牛Rhino Angels成員Peggy轉戰中信兄弟Passion Sisters。（資料照，記者黃耀徵攝）

Fubon Angels（富邦悍將）

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels。（記者廖振輝攝）

富邦悍將昨開季記者會，啦啦隊Fubon Angels熱舞亮相。（記者廖振輝攝）

富邦悍將昨開季記者會，啦啦隊Fubon Angels熱舞亮相。（記者廖振輝攝）

富邦悍將昨開季記者會，啦啦隊Fubon Angels熱舞亮相。（記者廖振輝攝）

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels昨記者會亮相。（記者廖振輝攝）

Uni-girls（統一7-ELEVEn獅）

Uni-Girls本季陣容。（資料照，球團提供）

Uni-Girls本季陣容。（資料照，球團提供）

Uni-Girls本季陣容。（資料照，記者張嘉明攝）

加入新成員的統一獅Uni-girls，季前持續練舞。（資料照，記者張嘉明攝）

加入新成員的統一獅Uni-girls，季前持續練舞。（資料照，記者張嘉明攝）

Lamigirls（Lamigo桃猿）

Lamigirls。（資料照，記者陳志曲攝）

Lamigirls。（資料照，記者陳志曲攝）

Lamigirls新成員牙璽喬（左起）、籃靖玟、陳玟伶與李亞璇。（記者陳志曲攝）

Lamigirls與千葉羅德啦啦隊開心合影。（資料照，記者陳志曲攝）

Lamigirls。（資料照，記者陳志曲攝）