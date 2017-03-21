中職》Passion Sisters也改組 壯壯另有規劃離隊
2017/03/21 19:54
經典賽壯壯赴南韓幫台灣隊加油。（資料照，特派記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將專屬啦啦隊Fubon Angels昨天記者會揭曉，今天中信兄弟啦啦隊Passion Sisters也於稍早公布今年球季16位成員，包括前義大犀牛Peggy、綺綺，統一獅勝利女神白白，以及回鍋成員凱蒂，至於曾在經典賽為台灣隊加油的隊長壯壯則因其他規劃離隊。
壯壯在兄弟象時期「象漾女孩」就是固定班底，隨著球隊轉賣改名中信兄弟，改組的Passion Sisters也是成員，擁有4年中職啦啦隊資歷，經典賽她還特地飛到南韓為台灣隊加油，並在3月初發行個人單曲《勇》，不過新球季她將卸下啦啦隊身分，預計在之後的企劃會以另一種方式為球隊應援。
雖然壯壯離隊，但第一代成員、曾在例行賽延長賽落淚的凱蒂回鍋，此外，前義大犀牛Rhino Angels成員Peggy、綺綺，和在燈柱下救小球迷的前獅隊勝利女神白白，都加入Passion Sisters行列。
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters公布今年陣容。（取自Passion Sisters臉書）
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