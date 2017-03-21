中職》葉總特別調教 林威廷新球季追求打點

林威廷。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕富邦悍將二壘手林威廷，去年球季擊出生涯新高13轟，但也領了聯盟第2多的111次三振，他自己也感到苦惱，今年春訓時就稍微修正自己的打擊，期望今年球季兼顧長打和擊球率。

林威廷說，打擊這種技術是學不完的，總教練葉君璋自國家隊回來後，也特別修正他的打擊姿勢，感覺和去年差不多，但細節還要揣摩，「葉總建議我跟球更靠近本壘板，要相信自己的手、相信自己的揮棒速度。」

談到今年目標，林威廷說不追求全壘打、也不會刻意設降低三振數的目標，倒是他希望壘上有人時，把握任何可能的打點機會，因為能直接進帳打點讓球隊得分，對球隊貢獻最大。