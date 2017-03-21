經典賽》把握時間適應場地 菊池涼介發現守備關鍵

經典賽決賽位於美國道奇球場。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕明將與美國正面交鋒爭搶冠軍賽門票，日本武士隊今把握練習機會加緊調整，希望更加適應比賽場地，主力菊池涼介和青木宣親受訪時分享個人心得。

「（日本）馬自達球場的草比較長，但這邊（美國道奇球場）的比較短。」鎮守二壘大關的菊池涼介說，防守功力一流的他今持續守備練習，將比賽場地與自己熟悉的日職主場比較以做出調整。打擊狀況也維持得不錯，練習時頻頻擊出長打。

身為日本武士隊陣中唯一的大聯盟球員、具有道奇球場實戰經驗的青木宣親則透露，自己已針對球場形狀、風向、球的彈跳等細節提醒隊友。青木表示自身大聯盟經驗讓他對美國的投打特性有一定程度瞭解，球隊開會時也提供了豐富情報數據，對於已掌握的資訊，自己若有建議絕不保留。

菊池涼介守備優異。（取自侍JAPAN）

青木也說，雖然美國隊曾遭受不少奚落嘲諷，但他們可是淘汰衛冕軍多明尼加、躋身四強的勁旅，萬萬不可輕敵，「不管怎麼說，他們的確高手如雲，我想明天可能會是場短時間定勝負的硬仗。」青木說。

「總而言之，我們會贏得冠軍，9局打完我們就要贏球，就算只贏1分也要搶下來。」青木總結。而接續在日本隊後練球的美國隊，今以輕鬆姿態進行打擊練習，總教練李蘭（Jim Leyland）表示自己對日本隊的印象就是：有紀律、不犯錯、基本功扎實。

青木宣親實戰經驗豐富。（資料照，法新社）