足球》6旅外返台踢亞洲盃資格賽 台將明先找越南試刀

台灣男足正在越南移地訓練，準備26日的亞洲盃資格賽最終輪。（足協提供）

〔記者林宗偉／綜合報導〕台灣隊26日將在台北田徑場進行亞洲盃資格賽最終輪首戰，對手是世界排名第144的土庫曼，培訓隊上周已至越南移訓，明天晚上6點將和越南國家隊友誼賽，教練團希望藉由實戰，選出最後參賽名單。

台灣過去3次與土庫曼交手都居下風，但本次賽事旅外球員有多人回歸，除了殷亞吉、吳俊青已加入訓練，陳柏良、陳浩瑋、溫智豪、朱恩樂也都將在本週陸續抵達台灣，全隊預計23日會合，進行最後衝刺。

由於過去台灣隊遇上身體素質較強球隊時，光在卡位就得消耗不少體力，目前調整以加強身體對抗性為主，去年足協新聘的西班牙籍體能教練歐亞內德，更加入水中訓練，希望給選手不同刺激。

亞洲盃資格賽最終輪，台灣與巴林、土庫曼、新加坡分在E組，進行主客場雙循環共6場賽事，最終如戰績排在前二，就能搭上會內賽列車。

台灣男足正在越南移地訓練，準備26日的亞洲盃資格賽最終輪。（足協提供）

台灣男足正在越南移地訓練，準備26日的亞洲盃資格賽最終輪。（足協提供）