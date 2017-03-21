中職》薪事未定 林智平公辦熱身賽皆未隨隊

林智平。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕Lamigo桃猿隊目前陣中僅三壘手林智平尚未簽約，他也未參與今年的6場公辦熱身賽，近期都待在屏東二軍基地。

近期桃猿隊先發三壘手都交給梁家榮，總教練洪一中認為梁家榮今年有所進步，開季可能有機會搶下先發三壘手。據了解，林智平目前身體沒有任何狀況，應就是因合約尚未敲定，因此熱身賽從首戰至今都未隨隊，對此洪總未多談，只說詳情要問球團。