中職》薪事未定 林智平公辦熱身賽皆未隨隊
2017/03/21 19:57
林智平。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者林宥辰／台中報導〕Lamigo桃猿隊目前陣中僅三壘手林智平尚未簽約，他也未參與今年的6場公辦熱身賽，近期都待在屏東二軍基地。
近期桃猿隊先發三壘手都交給梁家榮，總教練洪一中認為梁家榮今年有所進步，開季可能有機會搶下先發三壘手。據了解，林智平目前身體沒有任何狀況，應就是因合約尚未敲定，因此熱身賽從首戰至今都未隨隊，對此洪總未多談，只說詳情要問球團。
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