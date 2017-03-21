NBA》球星輪休爭議多 聯盟出手管了
2017/03/21 21:03
柯瑞與格林日前在與馬刺一戰中輪休。（資料照，USA Today Sports）
〔記者粘藐云／綜合報導〕為備戰季後賽，也避免球員在漫長球季中受傷，近期NBA不少球隊在沒有晉級壓力的情況下，開始讓球隊主力輪休，引發外界關注，聯盟也決定插手處理，正式發函要球團不能任意讓球員輪休。
勇士在3月12日與馬刺一戰中，一口氣讓柯瑞、湯普森、格林及伊古達拉輪休，引起球迷不滿，甚至還有不少球迷因此退票，日前騎士也在與快艇一戰中，讓三巨頭留在板凳觀戰，球星頻繁的輪休，也讓聯盟決定插手處理。
根據《ESPN》消息，聯盟總裁席爾瓦（Adam Silver）已經發函，要各球團不得任意讓主力明星球員輪休，因為這樣的輪休安排，已經造成聯盟的困擾，不僅影響球迷權益，也讓NBA的合作夥伴及外界對聯盟產生不佳觀感，希望球團能夠改進。
此外，聯盟也警告各球團，未來需按照聯盟規定來讓球員輪休，若未照規定，任意讓球員輪休，則可能受到聯盟重罰。
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