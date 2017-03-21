路跑》親臨「一把青」拍攝現場 桃園馬拉松開始報名
2017/03/21 20:48
桃園馬拉松開始報名。（精鍊公關提供）
〔體育中心／綜合報導〕2017桃園全國馬拉松於5月13日早上6點在桃園海軍基地開跑，這回將與去年廣受好評的電視劇「一把青」結合，讓參賽的跑者們奔馳出不同的感覺。
桃園馬拉松已舉辦11年，今年將是第4年在桃園海軍基地進行，過去10年累積超過3萬人參賽，是桃園地方口碑賽事。
桃園海軍基地是去年廣受好評的電視劇「一把青」拍攝場地。主辦單位為了向電視劇「一把青」和原著作家白先勇老師致敬，特別安排導覽車供民眾入場一睹海軍基地，前500名到場民眾將獲得特別限量紀念品；民眾和跑者有機會親眼見證拍攝重點場景「南京、台灣機棚」，及曾於桃園航空科學館展示的信天翁式水陸兩用救護機，還能在數架救護機間穿梭，享受衝刺間的視覺感動。
本屆桃園航空城全國馬拉松賽於5月13日早上6點開跑，贏得全馬冠軍的跑者將獲得台幣兩萬元獎金，半馬冠軍有台幣六千元。
競賽分組為樂活組（7K）、挑戰組（14K）、半程馬拉松組（21K）、全程馬拉松組（42K），目前已開始報名，預計於4月10日截止，若想重溫電視劇「一把青」的感動，並全力朝著終點奔跑，歡迎大家至https://goo.gl/KynEuz，報名參加。
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