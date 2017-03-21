經典賽》日本推王牌菅野先發 美國總教練幽默接招

〔體育中心／綜合報導〕波多黎各今險勝荷蘭率先殺進決賽，明由美國與日本爭搶最後一張冠軍戰門票。日美大戰前夕，球星哈斯默（Eric Hosmer）和瓊斯（Adam Jones）暢談自己對日本隊的印象，總教練李蘭（Jim Leyland）也幽默聲援子弟兵。

「整個球場氣氛和能量湧上來時，足以媲美世界大賽，老實說，這是球員們夢寐以求的比賽氛圍呢！」握有冠軍戒的美國隊一壘手哈斯默以自身經驗形容，認為這能激勵球員打出最佳表現。

有別於美國前兩輪對手大都有大聯盟選手助陣，本屆日本隊陣中僅青木宣親一位大聯盟球員，哈斯默認為，這就是經典賽的獨特之處，「特別是打到這個層級，你會開始觀望其他隊伍，看到不同的球風與球員，我有聽說很多關於日本球員的事。」哈斯默說。

哈斯默期待全場沸騰的氛圍。（資料照，法新社）

明星外野手瓊斯則透露，他所知道的日本隊非常遵守比賽規則，且基本功深厚，「他們敲安、觸擊，不斷推進跑者，守備也不太會失誤，是一支基本功非常紮實的球隊。」

對於明天的比賽，瓊斯說：「我們已吸引了很多人來看經典賽，我想只要美國隊還沒被淘汰，人們就會想：『好吧！來看看他們有什麼驚奇表現！』所以，我希望我們能繼續挺進、賣力表現。」

瓊斯稱讚美國隊向心力十足。（資料照，美聯社）

瓊斯認為這批美國隊的凝聚力極強，大家不會以自我為優先，而是以團隊為重，彼此犧牲奉獻成就了這支最棒團隊。總教練李蘭則勉勵球員全力以赴，不管結果如何都將成為永生難忘的回憶。

而被問及對於日本派出王牌菅野智之先發有何看法，李蘭幽默回應：「老實說，我不太認識他耶，我們都有情蒐報告嘛，我很確定日本也有啦，想必他是個很棒的投手囉，不然就不會明天代表日本先發啦！」

美國總教練李蘭幽默聲援子弟兵。（資料照，USA Today Sports）