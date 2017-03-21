中職》陳凱倫敲滿貫砲 自己也不相信

陳凱倫今晚敲出滿貫砲。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕去年球季只敲出2轟的陳凱倫，在公辦熱身賽最後一役擊出滿貫砲，幫助富邦悍將8:1擊敗Lamigo桃猿隊，賽後有教練調侃他「不可能的事情發生了！」，陳凱倫笑說，自己也不相信。

陳凱倫3局下面對猿隊洋投道恩斯開轟，他笑說直到賽後都還難以置信，當下不知道開轟，還差點追到前一位跑者林琨笙。陳凱倫說，以自己在球隊的角色，今年還是以面對各種狀況作戰術為主，不會強求一定要長打，他認為擊球確實比較重要。