經典賽》冠軍戰先發出爐 波多黎各推新秀投手上陣

魯戈。（資料照，USA Today Sports）

〔記者粘藐云／綜合報導〕波多黎各今天在延長賽以4：3險勝荷蘭挺進冠軍戰，雖然還不知道對手是誰，但總教練羅德里奎茲（Edwin Rodriguez）已屬意要讓年經投手魯戈（Seth Lugo）先發。

將扛下冠軍戰先發，魯戈表示會先觀看美日大戰，並觀察他們的打者，「美國隊打者我比較熟悉，之前跟他們很多人對決過，不過日本的打者就得多觀察，要了解他們的習慣，還有他們怎麼比賽。」

去年為魯戈在大聯盟的第一個球季，效力於大都會的他，寫下5勝2敗、防禦率2.67的成績。魯戈在本屆經典賽中表現不俗，預賽對委內瑞拉主投5.1局僅被敲1安打未失分，幫助球隊收下1勝，8強再戰美國，先發5.2局被敲2發全壘打掉3分，最後該場比賽仍由波多黎各拿下勝利。