MLB》退休不寂寞 冠軍捕手改行跳恰恰（影音）
2017/03/22 07:16
〔記者石毓琪／綜合報導〕小熊捕手羅斯（David Ross）去年助隊拿下世界大賽冠軍光榮退休，退役後的生活不得閒的他，攜伴參加舞蹈大賽，並獲得大聯盟球星們的讚賞。
羅斯在美國週一晚間的節目《與明星共舞》（Dancing with the Stars）初登台，攜手舞蹈家阿諾德（Lindsay Arnold）大秀舞技，除了曲目挑選小熊主場贏球必唱的「Go Cubs Go」，還不忘穿上經過鑲鑽精心設計的3號球衣，最後羅斯獲得28分（滿分40）。
為羅斯舞技著迷的頭號粉絲非屬小熊一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）不可，他在推特上分享與家人欣賞羅斯飆舞的片段，並標記好友名字；此外，國民少年強打哈波（Bryce Harper）、光芒看板球星朗格利亞（Evan Longoria）、洋基退役球星史威瑟（Nick Swisher）也深受羅斯舞技著迷。
羅斯穿上鑲鑽球衣大飆舞技。（取自推特）
大聯盟球星稱讚羅斯這段表演。（取自推特）
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