NBA》球星輪休爭議 波許：你能打就應該要上場
2017/03/22 07:17
波許。（資料照，美聯社）
〔記者粘藐云／綜合報導〕近日聯盟大牌球星輪休，引發不少爭議，因為血栓問題而中斷球員生涯的熱火球星波許（Chris Bosh）也提出他的看法，「如果你能打，那你就應該要上場。」
波許前兩季飽受血栓問題困擾，雖然很想重返球場，但熱火球團顧及他的生命安全，決定暫時讓他告別球場，目前他則在電視台擔任球評。
波許表示，他能理解球迷的沮喪，但也明白，球員在滿漫長的球季要打這麼多比賽，為了保護球員，球團當然有自己的考量，「我可以理解這些原因，不過我仍認為，如果你可以打，那就應該要上場，而大家會抱怨賽程過於密集，但那也是NBA的一部分。」
其實波許和熱火的合約尚未走完，對於籃球也還有熱情，「在我心裡，我還是個籃球員，可是我真的沒辦法。」
不過波許也說已經開始能適應現在的生活，還笑稱自己在電視台的工作是兼職，在家照顧5個孩子才是正職，小孩現在很習慣一下課回家就可以看到老爸，「我很感謝大家對我的關心，但我覺得我現在做得很好，也很開心可以去嚐試之前從未做過的事情，很樂在其中，也決定要多看看這世界的不同面貌。」
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