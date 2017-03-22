陽岱鋼指家族有污點... 週刊爆親友為「她」反目

陽岱鋼一向形象良好。（資料照，記者張嘉明攝）

〔即時新聞／綜合報導〕旅日球星陽岱鋼近年來身價大漲，風靡台日，但有週刊爆料，陽家兄弟姊妹現在對陽岱鋼都已漸行漸遠。哥哥陽耀勳跟他撕破臉，年邁的爸爸至今還在開聯結車、住舊屋。不過陽岱鋼父親陽德興受訪澄清，兒子每個月都會寄2萬元給他，並沒有不養他，而且以陽岱鋼為傲。

陽岱鋼日前在臉書發文感嘆。（擷取自陽岱鋼臉書）

陽岱鋼日前在臉書寫下「少數人經不起誘惑後，家族沾上了污點，因此也慢慢沒有往來。...慢慢有了知名度，我不曾改變，但是周遭變了。借錢的要求、幫忙還債的、質疑捐款太少、無中生有、甚至要我為假球負責的言論⋯⋯這些年已經沒有感覺。」一段話引發外界揣測。

《鏡傳媒》報導，有人爆料，陽岱鋼親友包括陽耀勳、陽品華、陽詩慧、陽詩怡等兄弟姊妹，甚至連啟蒙他打棒球的叔叔陽介仁，都和他漸行漸遠。因為他們看不慣陽岱鋼在日本、桃園住豪宅，但父親還是租屋住在台東破舊的房屋，開聯結車自己賺錢養老。

報導提到，鄰居張媽媽受訪透露，陽岱鋼和陽耀勳本來要合買房子給父母，說好一人出一半，但陽岱鋼妻子謝宛容阻攔，最後就沒有買房子。還有親戚說，現在奉養陽家2老的責任，都落在陽耀勳身上。認為陽岱鋼為了老婆，與家族壞了和諧關係。

父親陽德興受訪則表示，他跟媳婦說話不投機，陽岱鋼也很少回台東，一年回來一次，坐一下就走了，但他仍不忘幫兒子說話，指陽岱鋼很忙，回台時間很短，要拜訪很多朋友，且每月都會寄錢，並沒有外界傳的不給錢，最近陽岱鋼加入新隊伍，希望他能好好打球，護子心切溢於言表。陽德興也承認媳婦有說要買房子給他，不過自己有懼高症，房子很高，問說買低一點可以嗎？現在還沒消息，可能她最近剛生產完，自己不會去騷擾他們。

陽德興還說，兒子長大了，自己做決定，他都會都支持，自己現在也很開心做工，這樣還能拿錢。