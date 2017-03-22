MLB》新球季準備好了 陳偉殷飆春訓代表作
2017/03/22 07:33
陳偉殷繳出春訓代表作。（法新社）
〔記者龔乃玠／綜合報導〕馬林魚左投陳偉殷今先發戰太空人，局數不僅拉長至5局，更投出熱身賽最多的6次三振，僅掉2分，雖然球隊1：2輸球而吞敗，殷仔仍繳春訓代表作，準備好迎接新球季。
陳偉殷開賽投出6上6下，5記滾地球出局搭配1次三振；雖然3、4局分別被費雪（Derek Fisher）與古瑞耶（Yulieski Gurriel）轟出陽春砲，但3局上單局飆3K，最後4個出局數也有2K，大展三振能力。
2局下，殷仔獲得打擊機會，被太空人先發費爾斯（Mike Fiers）三振出局，馬林魚前4局遭費爾斯封鎖，5局才從太空人牛棚敲3支安打，包括括鈴木一朗的二壘打，攻下全場唯一分數，使得殷仔吞下春訓第2敗。
陳偉殷主投5局，僅被敲3支安打，包括1支一壘打、2發全壘打，失掉2分，6次三振沒有保送，狀況相當好，總計熱身賽4場先發，防禦率3.27。
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