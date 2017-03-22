經典賽》棒協交出組訓賽 林昶佐批體育署「非常偷懶」

時代力量立委林昶佐。（資料照，記者廖振輝攝）

〔體育中心／綜合報導〕本屆經典賽台灣隊3連敗，國內掀起一股國球改革的聲浪，新任體育署長林德福日前提出改革，宣佈往後的一級賽事組訓賽都交由中職負責，但此舉仍引來立委的痛批。

時代力量立委林昶佐昨天在質詢時向行政院長林全要求對單項體育協會做出具體的改革承諾，痛批體育署將一級國際賽事交給中職的做法「非常偷懶」，而且缺乏治本，「現在棒協被罵爆，就說改給中職負責，那下次比賽失利，那又要改給誰？」他說。

林昶佐說，不同性質的國際賽事該由什麼單位來主導，應該要全面宏觀地來檢視，而非遇到比賽失利，就反射性的頭痛醫頭、腳痛醫腳。而他認為宏觀的檢討，就不能迴避各單項協會積弊已久的問題，要面對、要解決、要改革。

林昶佐表示，去年他曾召開「體育改革公聽會」，體育署前署長何卓飛對公聽會的訴求表示「照單全收」，但回去馬上就反悔了。他痛批：「體育署、各項單協會的封閉共生結構，是改革最大的絆腳石。」

回顧過去的兩屆棒球經典賽爭議、葉耀文無竿可跳事件、謝淑薇退賽風波、戴資穎被羽協罰緩、黃培閎選手因為球衣的問題退出國家隊等爭議，林昶佐點出：「像排協的秘書長，已經幹了24年，這週六即將改選，不意外地又將會是同一批人出任。這個連合身的球衣都做不出來的排協，居然可以永遠幹下去。」

最後林昶佐像林全提出4點要求如下：

1.體育團體的財務狀況以及補助款用途要公開透明，在網路向大眾公告。

2.開放協會會員資格，並且有選手代表的保障席次。

3.體育團體須遵守「親等迴避」、「利害關係迴避」等原則。

4.國民體育法修法通過後，半年內各單項協會應全面改選。