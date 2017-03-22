NBA》一手打造6冠王朝 前公牛總管因病過世

〔體育中心／綜合報導〕自1985年起掌管公牛，成為6冠王朝推手的前公牛總管克勞斯（Jerry Krause），今天稍早過世，享壽77歲。據《芝加哥論壇報》報導，包括骨髓炎在內，克勞斯長期因病所困，去年從響尾蛇球探部門退休後，身體情況就沒有好轉。

擔任公牛總管期間，克勞斯的用人眼光獨到，1987年任用「禪師」傑克森（Phil Jackson）當助理教練，同年選秀會，他用首輪第8順位的中鋒波里尼斯（Olden Polynice）跟超音速換來第5順位的皮朋（Scottie Pippen），並在第10順位選中葛蘭特（Horace Grant），這次選秀會被視為克勞斯總管生涯的最佳操盤。

1993年起，喬丹（Michael Jordan）轉戰棒球時，克勞斯先從克羅埃西亞找來庫柯奇（Toni Kukoc），1994年簽下快艇主控哈波（Ron Harper），1995年再簽下與馬刺高層鬧翻的羅德曼（Dennis Rodman），成功打造公牛第2度三連霸的核心陣容。不過，1998年季末公牛王朝解散，克勞斯也被外界視為罪魁禍首。

2003年離開公牛總管職位後，克勞斯重拾昔日的棒球球探工作，分別為洋基、白襪、大都會、響尾蛇貢獻過一段時間。

克勞斯（左）是公牛90年代兩度三連霸的幕後推手。（資料照，美聯社）