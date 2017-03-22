NBA》聯盟將對輪休開罰 波總、柯爾看法不一

馬刺總教練表示會繼續做出輪休決定。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）近日發函要求各球隊不得任意輪休主力球員，並得按照聯盟規定來讓球員輪休，若不遵守將會受到聯盟重罰。而馬刺教練帕波維奇（Gregg Popovich）與勇士教頭柯爾（Steve Kerr）對此都發表看法。

帕波維奇表示，想到有些家庭存了很久的錢才能來看一場比賽，但卻沒辦法看到喜歡的球星，對此他很同情球迷。但波總強調，輪休球員是為了更長遠的路。

「我會繼續做出那些決定」，波總在聽過聯盟新規定後如此回應，「教練或總管並不代表就不了解商業面，我們負責的層面更為複雜。還有聯盟必須知道現在的科學比以前更進步，而且我們也延長球員的上場壽命。所以這是必須權衡的事，你想看這些球員打一場比賽，還是你希望看他們多打幾年？還有你是想看沒有受傷的球員打季後賽嗎？」

而勇士教練柯爾（Steve Kerr）則是稱讚聯盟做法，但他也表示不反對縮減賽事。「我覺得聯盟的做法很聰明，這沒有對或錯，這是對聯盟以及球員健康最好的辦法。我認為若是賽事減少至75場比賽，將會在賽程上有很大的改變，但我現在還沒看到這事發生，畢竟牽扯到錢，但我真的認為這是補救的辦法。」

勇士總教練柯爾認為聯盟規定很聰明。（今日美國）