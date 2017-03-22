經典賽》美國若晉級冠軍戰 50億元球星將擺板凳

美國若晉級冠軍戰，波西將待在板凳。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國今天如果擊敗日本晉級，陣中捕手波西（Buster Posey）將在冠軍戰從板凳出發，拉克羅伊（Jonathan Lucroy）會是先發捕手。

波西是2012年國聯最有價值球員，過去7年三度奪世界大賽冠軍，並在2013年簽下8年1.67億美元（約50億台幣）合約，不過他將在對日本一戰先發，若晉級冠軍賽則由拉克羅伊擔任先發捕手，拉克羅伊去年打擊率0.292，24轟。

「如果有人因為拉克羅伊就說美國沒有努力要贏球，我會感覺非常差，」美國總教練李蘭（Jim Leyland）表示，那些會酸他們沒有每天擺出最佳來贏球的人，想必也沒有認真在追蹤美國的比賽。

李蘭解釋，輪替捕手是經典賽的一部份，一方面是這些捕手在春訓階段就提前蹲滿9局，另一方面是為了要平衡母隊希望如何讓球員準備新球季的要求，「我想棒球迷都會了解我們這樣的捕手調度是最恰當的。」