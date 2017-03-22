NBA》卡特寶刀未老 Logo shot、灌籃樣樣行（影音）

〔體育中心／綜合報導〕40歲老將卡特（Vince Carter）再度展現驚人身手，灰熊今日作客紐奧良，卡特在賽前熱身時，投進一記漂亮的「Logo shot」，證明自己寶刀未老。

卡特在熱身的時候先是在半場投進一記「Logo shot」，之後他又接著運球至籃下，然後輕鬆一跳，並使出跨下灌籃，令人不敢相信卡特已經征戰NBA19年。

但卡特今日出賽的表現不甚理想，他先發上場34分鐘，僅拿下4分，並有4助攻2籃板，而三分球部分則是6投盡墨。終場灰熊以82：95敗給鵜鶘。

卡特（資料照，美聯社）

