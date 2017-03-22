MLB》經典賽弄傷荷蘭大將 洋基隊有話說

葛瑞戈爾斯受傷。（美聯社）

〔記者陳人齊／綜合報導〕紐約洋基當家游擊手葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）在經典賽右肩受傷，洋基今天對外宣佈他的傷勢嚴重，可能要到5月才能歸隊。

洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）表示，葛瑞戈爾斯至少需要6週的休養，但目前只是初步評估，還無法確定歸隊日期。

2013年洋基的「鐵爺」提謝拉（Mark Teixeira）也曾在經典賽受傷，凱許曼並未批評經典賽，僅表示球團會盡力協助葛瑞戈爾斯復出，總教練吉拉迪（Joe Girardi）則是大表無奈。

吉拉迪說，「這就是為什麼當你的選手在打經典賽時得特別注意，總是很擔心他們是否會受傷，我知道他（葛瑞戈爾斯）對比賽的重要性，但他也是我們球隊重要的一員。」

MRI報告指出，葛瑞戈爾斯的右肩舺肌肉下方血腫，他在本屆經典賽繳出3成48打擊率、1發全壘打、8分打點的好表現，是荷蘭隊能挺進四強的關鍵人物。

對於傷勢葛瑞戈爾斯也很無奈，表示自己也不願意聽到這樣的結果，被問到還會不會考慮再讓葛瑞戈爾斯打經典賽，吉拉迪說：「我們都看到他去年在進攻端的大幅進步，而防守一直都是他的強項，這可是重大損失。」

葛瑞戈爾斯去年球季打擊率2成76，另有20轟、70分打點的演出，打擊上較往年來說確實進步不少。