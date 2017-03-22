NBA》溜馬沒本錢重建 大鳥總管：喬治不能走

〔體育中心／綜合報導〕2012年到2014年間，兩度闖進東部冠軍戰的溜馬，近年來戰績嚴重下滑，今夏他們擁有足夠的薪資空間，除了保住頭號球星喬治（Paul George）之外，也冀望在選秀會首輪挑選適合的即戰力。

據費城媒體《CSN Philly》報導，季中曾傳出七六人有意得到喬治，提出2支首輪籤、考文頓（Robert Covington）加上諾埃爾（Nerlens Noel）或歐卡佛（Jahlil Okafor）的交易方案，但溜馬總管柏德（Larry Bird）對外否認這項傳聞。

柏德說：「因為喬治想拿冠軍，而我們想要他留在這裡。不惜一切代價，我們也要把他留下來。」

在喬治仍願意效力的情況下，溜馬不能拆掉現有陣容，柏德說：「我們有一定的薪資空間，用來追求適合我們的球員，但我們不能把現有的成果完全推倒重建。」

柏德仍希望溜馬能重回強隊之林。（資料照，美聯社）