NBA》上場時間將大幅縮水 甜瓜：我能理解

〔體育中心／綜合報導〕目前戰績27勝43敗的尼克，距離東部第8還有7場勝差，進入季後賽的機會相當渺茫。據《紐約每日時報》報導，尼克總教練何納塞克（Jeff Hornacek）打算在剩餘的比賽裡大幅減少安東尼（Carmelo Anthony）的上場時間。

「他跟我說了，今後將減少我的上場時間，」安東尼表示，「我們再等等看會發生什麼事。」昨天尼克以105：114敗給快艇，安東尼上場25分鐘，但第4節都待在板凳上。

尼克將在明後兩天碰上爵士與拓荒者，安東尼很可能只打其中一場比賽。「我了解球隊的現況，」安東尼說，「但關於如何輪休，我還沒有跟教練討論過。」

本季安東尼平均上場時間為34.5分鐘，能繳出22.8分、6籃板、2.9助攻的數據，投籃命中率為43.6%，表現維持在一定水準，只可惜球隊戰績不符預期，與季後賽漸行漸遠。

安東尼（右）能理解尼克隊的決定。（資料照，美聯社）